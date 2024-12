Das aktuelle watson-Barometer für weisse Weihnachten an Heiligabend (Stand: 22. Dezember). Nicht überall wird es weiss. watson

Schnee an Heiligabend? Das sagen die Prognosen für weisse Weihnachten

Wird es weiss? Bleibt es grün? Wir wagen den Blick in die Kristallkugel und sagen dir, wie und vor allem wo Schnee an Weihnachten wahrscheinlich ist.

Sonntag, 22. Dezember

Die Prognosen werden konkreter. Es gibt weisse Weihnachten, aber nicht überall. In den tieferen Lagen wird es wohl nicht weiss werden, wie SRF Meteo schreibt.

Am meisten Schnee wird am Alpennordhang erwartet, «oberhalb von rund 1000 Metern gibt es 100 bis 150 Zentimeter Schnee», heisst es im Bericht.

Die grosse Frage ist natürlich: Gibt es auch in den grossen Schweizer Städten weisse Weihnachten? Die Übersicht:

Chur: Hat es bereits Schnee.

Sion: Hat es bereits Schnee.

St. Gallen: Dürfte es noch Schnee geben.

Bern: Stehen die Chancen 50:50.

Zürich: Stehen die Chancen 50:50.

Genf: Wird es knapp mit weissen Weihnachten.

Basel: Wird es knapp mit weissen Weihnachten.

Lange liegen bleiben wird der Schnee aber wohl nicht, vor allem in den tieferen Lagen. «In den Bergen, oberhalb von 1000 bis 1500 Metern der Schnee locker den ganzen Winter überstehen. In den tiefen Lagen wird das weisse Gastspiel nur eine kurze Sache», schreibt SRF.

Samstag, 21. Dezember

Weisse Weihnachten gibt es in der Schweiz dieses Jahr wohl nur ab 800 Metern über Meer und in Alpentälern. Das ist die Prognose des Bundesamtes für Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz.

Zwischen 600 und 800 Metern gebe es allerdings in den Voralpen und gegen Osten hin die Chance auf eine Schneedecke an Heiligabend, heisst es im Meteoschweiz-Blog vom Samstag. Unterhalb von 600 Metern werde nur stellenweise eine dünne Schnee- oder Schneematschschicht liegen.

Den Schnee bringt eine Kaltfront, die zu einem kräftigen und ausgedehnten Tief mit dem Namen «Enol» gehört. Dieses lenkt ab Samstagabend zuerst eine Warmfront zur Alpennordseite. Mit dem Einsätzen der Niederschläge steigt die Schneefallgrenze nördlich der Alpen auf 1200 bis 1500 Meter an.

Sobald die Kaltfront da ist, sinkt die Schneefallgrenze bis Sonntagabend auf 500 bis 700 Meter ab. Die Niederschläge werden auf der Alpennordseite am Sonntag von starkem Wind mit 70 bis 110 Kilometern pro Stunde begleitet, in den Bergen oberhalb von 2000 Metern wehen ab Sonntag Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 140 km/h.

Freitag, 20. Dezember

Die watson-Prognose für weisse Weihnachten am 20. Dezember.

Die Prognosen werden konkreter, doch die Ausgangslage bleibt dieselbe. «In leicht erhöhten Hügellagen des Mittellands sowie der Nordwestschweiz sowie in den Alpentälern dürfte es vielerorts für weisse Weihnachten reichen», schreibt MeteoNews am Freitag.

In den tieferen Lagen des Mittellandes dürfte es zwar ebenfalls zu Schneefall kommen, der Schnee kann sich hier aber nicht festsetzen. «So dürfte es im Mittelland wie auch in tiefsten Lagen der Nordwestschweiz und am Genfersee wohl vielerorts grüne Weihnachten geben», so der Wetterdienst.

Auf dieser Karte siehst du, wer aktuell mit weissen Weihnachten rechnen kann und wer nicht:

Es gilt zu beachten, dass nicht garantiert ist, ob dieser Neuschnee auch liegen bleibt. Deshalb hier noch eine Chanceneinschätzung je nach Stadt:

Donnerstag, 19. Dezember

Die watson-Prognose für weisse Weihnachten am 19. Dezember.

Auch am Donnerstag bleiben die Prognosen dieselben wie am Mittwoch. Die Chancen auf weisse Weihnachten sind weiterhin intakt.

Gut stehen die Chancen in leicht erhöhten Regionen wie Bern und in Richtung Alpen in der Region um Luzern. «Recht sicher weisse Weihnachten gibt es in Chur und in St. Gallen» heisst es bei MeteoNews bereits am Mittwoch.

Eher klein oder fast gar keine Chancen auf weisse Weihnachten gibt es in Basel oder im Südtessin.

So sieht der Wetterdienst die Chancen auf weisse Weihnachten in den unterschiedlichen Regionen:

Mittwoch, 18. Dezember

Die watson-Prognose für weisse Weihnachten am 18. Dezember.

Noch sechs Tage bis Heiligabend, und es ist ein Auf und Ab mit den Prognosen bezüglich weisse Weihnachten in der Schweiz. Zuerst hiess es, dass es eher grüne Weihnachten geben wird, nun scheint es, dass Schnee an Heiligabend doch möglich ist.

«Gegenüber den Vortagen werden die Temperaturen an Heiligabend um rund 1 Grad tiefer modelliert, wodurch die Wahrscheinlichkeit für weisse Weihnachten in den tiefen Lagen teilweise deutlich gestiegen sind», schreibt MeteoNews in einem Blogbeitrag am Mittwoch.