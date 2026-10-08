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Jetzt kommt der Regen in der Schweiz: Wann es wo am Donnerstag nass wird

Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee in den Alpen: Eine Kaltfront durchquert die Schweiz

Nach der langen Trockenphase kommt heute endlich der lang ersehnte Regen. Das sagen die aktuellen Prognosen.
08.10.2026, 10:1108.10.2026, 10:24

Unser Wetter wird aktuell von einem Tief beeinflusst, das vom Nordmeer her nach Südskandinavien zieht und eine Kaltfront ostwärts über den Alpenraum steuert, wie MeteoSchweiz schreibt.

Am Donnerstag zieht ein Tief vom Nordmeer nach Südskandinavien und steuert eine aktive Kaltfront über den Alpenraum hinweg ostwärts.
Ein Tief vom Nordmeer her bringt endlich Regen in die Schweiz.Bild: MeteoSchweiz

Die Regenwalze startet in der Romandie in den frühen Morgenstunden und zieht dann im Verlauf des Tages über die ganze Schweiz – dabei bleibt keine Region verschont. In der Deutschschweiz wird der Höhepunkt vor allem gegen Mittag und frühen Nachmittag erwartet. Am Abend könnte es dann wieder aufhellen.

In der Romandie fällt vor allem am Morgen viel Regen, dann zieht die Walze weiter gegen Osten. Im Süden und Graubünden muss dann vor allem am Abend mit Niederschlag gerechnet werden. Ein Blick auf den Regenradar lohnt sich also in allen Regionen.

Die Niederschlagsprognose für den 8. Oktober 2026 für die Schweiz: Eine Kaltfront bringt viel Neuschnee in den Bergen.
Die Niederschlagsprognose für 17 Uhr. Vor allem in den Alpen wird es nass. Bild: MeteoSchweiz

Am heftigsten trifft es den Alpenraum. Dort sinkt die Schneefallgrenze bis am Abend auf rund 1800 Meter, der Bund spricht die Gefahrenstufe 2 aus. Bis am Freitagmorgen sind oberhalb von 2500 Metern 10 bis 30 Zentimeter Neuschnee prognostiziert.

Warnstufe zwei in den Alpen
Der Bund spricht für den Alpenraum am Donnerstag die Gefahrenstufe 2 aus.Bild: MeteoSchweiz

Deutliche Abkühlung

Auch die Temperaturen fallen: Während in den letzten Tagen in den meisten Regionen die 20-Grad-Marke geknackt wurde, wird es nun deutlich kühler. Für die Deutschschweiz sind maximal 16 Grad prognostiziert, für die Westschweiz gar 15 und für den Süden noch 18 Grad. Gegen Abend dürfte es dann auf rund zehn Grad abkühlen.

Mit ähnlichen Temperaturen muss dann auch in den nächsten Tagen gerechnet werden. Die 20 Grad dürften einzig noch an einzelnen Tagen im Süden geknackt werden, sonst bleibt es die nächsten Tage bei Höchsttemperaturen von lokal 15 bis 18 Grad.

Ausblick aufs Wochenende

Zwar lässt der Regen am Freitag wieder nach, doch auch der Samstag könnte nass werden. Vor allem in der Deutsch- und Westschweiz werden erneut Niederschläge erwartet.

Am Sonntag bleibt es vielerorts zwar trocken, doch es bleibt bewölkt, bei wie erwähnt tieferen Temperaturen als noch in den letzten Tagen. Einzig im Süden dürfte die Sonne mehrheitlich durchdrücken. (ome)

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