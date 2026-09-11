sonnig22°
DE | FR
burger
International
Italien

Wetter im Herbst wird von rekordwarmem Mittelmeer beeinflusst

KEYPIX - Two women protect themselves from wind and rain with umbrellas on Monday, October 27, 2025, in Zurich, Switzerland. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Mit einem warmen Mittelmeer steigt das Potenzial für Starkregen im Herbst.Bild: keystone

Wie ein warmes Mittelmeer das Wetter im Herbst beeinflusst

11.09.2026, 16:0211.09.2026, 16:02

Nach dem Sommer 2026 – einem der heissesten seit Beginn der Wetteraufzeichnung in Westeuropa – ist auch das Mittelmeer rekordwarm. Durch die warme Wasseroberfläche ist die Verdunstung sowie die Feuchtespeicherkapazität erhöht. Nun drohen im Herbst kräftige Niederschlagsereignisse.

Sowohl in Westeuropa wie auch in Nordafrika wurden diesen Sommer neue Temperaturrekorde aufgestellt. Wie «MeteoNews» schreibt, blieb auch das Mittelmeer nicht verschont von solchen Höchstwerten. Die mittlere Oberflächentemperatur liegt mit 28 Grad aktuell mehr als 2 Grad über der Durchschnittstemperatur der Jahre 1991-2020.

Aktuelle Oberflächentemperaturen des Mittelmeers und des angrenzenden Atlantiks, 11.9.2026
Die aktuellen Oberflächentemperaturen des Mittelmeers und des angrenzenden Atlantiks.Bild: Meteonews

Je wärmer das Mittelmeer ist, desto mehr Wasser verdunstet und desto mehr Wasserdampf gelangt in die Atmosphäre. Wenn sich Tiefdruckgebiete bilden oder feuchte Luftmassen in den Alpenraum transportiert werden, steht dadurch mehr Feuchtigkeit für Niederschläge zur Verfügung. Das erhöht das Potenzial für kräftige Niederschläge und Starkregen.

Besonders betroffen sind die Mittelmeerküsten und der Alpenraum. Feuchte, warme Luft wird beispielsweise an den Alpen zum Aufsteigen gezwungen. Dabei kühlt sie sich ab, der Wasserdampf kondensiert und es bilden sich Wolken und Niederschlag. Je mehr Feuchtigkeit die Luft enthält, desto grösser kann dabei die Niederschlagsmenge sein.

Das warme Mittelmeer führt nicht zwingend zu einem niederschlagsreichen Herbst. Vielmehr verstärkt es Gewitter und Niederschlagsereignisse, die ohnehin auftreten würden. Erst gestern fielen im italienischen Lignano 150 mm innert drei Stunden vom Himmel. Etwas, das in den nächsten Wochen wohl auch andernorts geschehen könnte.

(nil)

Mehr Wetter:

Die Schweiz erlebte dieses Jahr den heissesten Sommer seit Messbeginn
Die Schweiz erlebte dieses Jahr den heissesten Sommer seit Messbeginn
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Eine Boeing 767 rast direkt auf mich zu!» Wie zwei Augenzeugen 9/11 überlebten
Stanley Praimnath und Joe Dittmar entkamen am 11. September 2001 im Südturm des World Trade Center nur knapp dem Tod. 25 Jahre nach den Terroranschlägen erzählen sie ihre Geschichte.
Der 11. September 2001 begann für mich wie ein ganz normaler Tag. Ich traf, wie fast immer, gegen 8.30 Uhr an meinem Arbeitsort ein, dem Südturm des World Trade Center. Ich war im Lift auf dem Weg nach oben, in den 81. Stock, als das erste Flugzeug in den Nordturm einschlug. Die Twin Towers waren schalldicht, ich habe nichts gehört.
Zur Story