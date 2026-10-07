Anfangs nächster Woche könnten tolle Bedingungen für eine Herbstwanderung herrschen (Archivbild). Bild: keystone

Der Herbst ist nun definitiv da – und endlich regnet es mal «vernünftig»

Der Herbst ist da, der Regen kommt, doch schon bald meldet sich das Hoch zurück.

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Bevor sich die Kaltfront breitmacht und den Donnerstag in Regen tränkt, sind heute mancherorts noch einige Sonnenstrahlen zu sehen. Das Wochenende wird wechselhaft und Anfang nächste Woche kommt das uns tief vertraute Hoch zurück.

«Jetzt ist es definitiv Herbst», meint Meteorologe Klaus Marquardt von MeteoNews. Im Verlauf des Nachmittags und am Abend zieht eine Kaltfront von Westen her durch die Schweiz. «Die Temperaturen gehen mit einem ziemlichen Ruck nach unten», so Marquardt. Von den am Mittwoch um die 22 Grad im Flachland sinkt die Anzeigesäule im Thermometer donnerstags auf 14 herunter.

Der Regen kommt

Mit den Temperaturen fällt in der Nacht auf Donnerstag auch endlich etwas Regen vom Himmel. «Es gleicht zwar das Defizit nicht aus, aber es gibt seit längerem wieder einmal grossflächig vernünftigen Regen», erzählt der Meteorologe. Im Flachland sei mit zwischen 10-20 Liter zu rechnen, in den Voralpen mit 30-40 Litern und lokal seien gar bis zu 50 Liter pro Quadratmeter möglich.

Die erwarteten Niederschlagsmengen von Mittwochmittag bis Freitagmittag. Bild: Screenshot MeteoNews

Die Schneefallgrenze rückt im Verlauf des Donnerstags von 2500 am Morgen auf 1500 gegen Abend hinunter. In der Nacht auf Freitag lässt der Niederschlag wieder nach, weshalb man sich nicht zu fest auf den Schnee freuen sollte. Die Temperaturen bleiben tagsüber ähnlich tief, doch die Sonne meldet sich zurück.

Das Hoch meldet sich zurück

Das Wochenende startet dennoch mit Regen, bevor sonntags die Temperaturen wieder langsam beginnen anzusteigen. «Am Samstag erwischt uns nochmals eine Front, anfangs Woche laufen wir dann wieder ins Hoch», erklärt Klaus Marquard. Ideales Wetter für eine Herbstwanderung.

(nil)