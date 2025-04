Badewetter: Am Freitag wird es bis zu 28 Grad. Bild: EPA/KEYSTONE

Diese Woche und vor allem am Freitag wird es heiss😎

Diese Woche gibt uns einen ersten Geschmack auf den Sommer. Besonders der Freitag könnte warm werden.

Dank eines Hochdruckgebietes können wir uns diese Woche über viel Sonnenschein und T-Shirt-Wetter freuen. Die Temperaturen steigen bis Ende der Woche kontinuierlich nach oben. Zeit also, die Sonnenbrille herauszuholen und es sich mit einem Iced Coffee Latte gemütlich zu machen.

Sonniger Wochenstart

Ein ausgedehntes Hoch über der Nordsee und beim Schwarzen Meer beschert uns diese Woche viel Sonnenschein. Anders als im Flachland bilden sich über dem Jura und den Alpen Quellwolken, welche sich bis Mittwoch zu einem Platzregen entwickeln können. Vereinzelt könnte es auch gewittern.

Das Wetter am Dienstag. Bild: srf.ch/meteo

Am Dienstag klettern die Temperaturen bis auf 23 Grad. Mit einer schwachen Bise am Nachmittag im Mittelland könnte es trotzdem ein wenig kühl werden. Auch in den Bergen windet es.

Die Wetterprognose für diese Woche. Bild: meteonews.ch

Am Freitag wird es heiss

In der zweiten Hälfte der Woche verstärkt sich das Hoch und das Risiko für Regen wird geringer. Die Temperaturen steigen rasant auf 25 bis 26 Grad am Donnerstag. Zeit also, die Jacke wegzupacken.

Am Freitag wird es bis zu 29 Grad heiss. Bild: srf.ch/meteo

Am Freitag wird es noch sommerlicher. Vereinzelt könnte es bis zu 29 Grad warm werden. Für 2025 wären das die bislang wärmsten Tage. Perfekt also, um das Sommerkleid (oder die Sommerhose) herauszukramen und sich mit einem Glace in die Sonne zu legen. Die ganz hartgesottenen könnten auch schon einen ersten Badi-Tag einlegen.

Abkühlung am Wochenende

Auch der Samstag besticht noch mit Temperaturen um die 25 Grad. Am Abend könnte es jedoch nass werden. Am Sonntag steigt das Risiko für Regen zunehmend und es wird wieder kälter mit Temperaturen um die 22 Grad. Falls du also etwas vorhast, vergiss nicht, den Regenschirm einzupacken.

Nächste Woche wird es mit 14 Grad dann wieder kalt und regnerisch. Aber ignorieren wir diesen Zustand noch ein wenig und geniessen die Sonne.

