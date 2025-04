Nächste Woche ist Hochdruckwetter angesagt. Bild: KEYSTONE

Durch den Regen in den Sonnenschein: Nächste Woche winkt der Frühling

Am Freitag ist das Wetter noch wechselhaft mit Regenschauern. Nächste Woche soll der Frühling aber zurückkehren. Das schreibt MeteoNews.

Wechselhaft, bewölkt und mit Regenschauern – das Wetter am Freitag lässt in der Deutschschweiz zu wünschen übrig. Der Grund ist «ein in der Höhe ausgeprägtes kleines Tief». Dieses verlagert sich – wie der Wetterdienst MeteoNews schreibt – tagsüber von Süddeutschland in den Balkanraum.

Nach viel Regen am Vormittag kommt es am Nachmittag nur zu vereinzelten Niederschlägen. Auch Blitz und Donner kann es lokal geben. Besser sieht es im Westen aus, vor allem am Genfersee ist es recht sonnig. Und noch besser ist es im Süden, dort scheint die Sonne.

Wetter bleibt durchzogen

Auch am Wochenende geht es im Norden durchzogen weiter. Über dem Flachland gibt es dichte Wolken, die kaum Sonnenschein durchlassen. Am Nachmittag kann es vereinzelt sonnig werden. Die Temperaturen liegen im Osten bei etwa 16 Grad, im Westen bei 18 Grad und im Süden bei 21 bis 22 Grad.

Am Sonntag kündigt der Wetterdienst «einen Mix aus Sonne und teilweise dichteren Wolken» an. Auch Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Am Sonntagnachmittag gibt es in den Alpen, im Jura und im Süden ebenfalls Schauer. Im Flachland soll es weitgehend trocken bleiben. Die Temperaturen im Osten betragen etwa 17 bis 18 Grad. Im Westen und Süden knapp 20 Grad.

Viel Sonne und Wärme

Gute Nachrichten gibt es für nächste Woche. Dann wird es recht sonnig und tagesüber warm. Ein gewisses Schauer- und Gewitterriskio besteht jedoch. Dies besonders zu Anfang und zum Ende der Woche.

Am Montag gibt es schweizweit Sonnenschein. Auch die Zürcher Zünfte und ihr Sechseläuten dürfen sich freuen: Im Flachland bleibt es weitgehend trocken. Die Temperaturen betragen in der ganzen Schweiz um die 20 Grad. In den Bergen kann es zu Regengüssen kommen.

Viel Sonne und Wärme soll es von Dienstag bis Freitag geben. Laut MeteoNews befinden wir uns «im Bereich eines wenig ausgeprägten omegaförmigen und damit recht stabilen Hochs». Der Luftdruck bleibt hoch. Am Freitagnachmittag kann es zu Regengüssen und lokalen Gewitter kommen.

Der Wetterdienst verspricht angenehmen Temperaturen von 21 bis 25 Grad und das in der ganzen Schweiz. Der Start in den Mai wird also frühlingshaft schön. (sel)

Die Temperaturen nächste Woche: Bild: Screenshot MeteoNews.ch