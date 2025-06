Die Temperaturen steigen diese Woche in vielen Regionen über die 30-Grad-Marke. Bild: keystone

Jetzt wird's heiss – doch die Abkühlung folgt bald

Von Tag zu Tag wird es wärmer – doch die erste Sommerpause hält nicht lange an.

In den nächsten Tagen herrscht in der Schweiz sonniges Sommerwetter. Getrübt wird der Himmel durch viele Aerosolteilchen aufgrund der Waldbrände in Kanada. Diese sollten in den kommenden Tagen aber nachlassen. Mit dem getrübtem Himmel ist dann aber noch nicht Schluss: Am Donnerstag kommt der Saharastaub in die Schweiz.

Was diese Woche wettertechnisch sonst noch auf uns zukommt:



Viel Sonne, kaum Gewitter

Wer es sonnig und warm mag, kann sich freuen: Ein Hochdruckrücken sorgt bis Samstag für sommerliche Temperaturen und viel Sonnenschein. Nur in den Alpen sowie im Jura kommt es ab Donnerstag zu Gewittern. Die Temperaturen klettern ab Donnerstag auf 30 Grad oder mehr.

30 Grad und mehr

Die Temperaturen klettern ab Donnerstag uf 30 Grad oder mehr. Besonders hohe Temperaturen werden in der Nordwestschweiz, in Genf sowie im Zentralwallis erwartet.

Die Prognosen für diese Woche. bild: meteonews

Pause vom Hochsommer

Eine Kaltfront beendet am Sonntag mit Regengüssen die hochsommerliche Phase, schreibt «Meteonews». Die Temperaturen dürfen nächsten Montag auf 25 Grad senken. Wann es mit der zweiten Sommerphase weitergeht, ist noch unklar. (cst)