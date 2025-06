Hier könntest auch du liegen – sofern du Ferien und den nötigen Stutz hast. Bild: www.imago-images.de

Die Sommerferien starten bald – doch welches Land hat wann Ferien?

In Europa beginnen bald wieder die Sommerferien. Doch wann starten sie, wie lange dauern sie und wie weit liegen die Schulferien bei der Schweiz und deren Nachbarländern auseinander? Hier erhältst du Antworten.

Diese Woche ist für einige Schülerinnen und Schüler in Europa die letzte Schulwoche, danach starten die ersten schon in die Sommerferien. Diese dauern in einigen Ländern sogar bis zu 13 Wochen. Freuen können sich darüber beispielsweise die Kinder in Italien oder Portugal. Die kürzesten Ferien haben Länder wie Norwegen oder Dänemark.

Nicht alle Länder starten zum selben Zeitpunkt in die Ferien. Grund dafür ist das Verteilen des Verkehrsaufkommens. Wer wann Ferien hat und wie lange diese sind, erfährst du hier:

Schweiz

In der Schweiz finden die Sommerferien in jedem Kanton an verschiedenen Daten statt. Teilweise ist es sogar von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Mit zehn Wochen hat der Kanton Tessin die längsten Sommerferien. Die Kantone Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Bern, St. Gallen, Schaffhausen, Schwyz, Thurgau und Zürich haben mit fünf Wochen die kürzesten Ferien.

Aargau: 05.07 - 08.08 (5 Wochen)

Appenzell Ausserrhoden: 07.07 - 08.08 (5 Wochen)

Appenzell Innerrhoden: 05.07 - 17.08 (6 Wochen)

Basel-Stadt: 28.06 - 09.08 (6 Wochen)

Basel-Land: 05.07 - 11.08 (5 Wochen)

Bern: 05.07 - 10.08 (5 Wochen)

Freiburg: 05.07 - 27.08 (7 Wochen)

Genf: 30.06 - 15.08 (7 Wochen)

Glarus: 28.06 - 10.08 (6 Wochen)

Jura: 07.07 - 15.08 (6 Wochen)

Luzern: 05.07 - 17.08 (6 Wochen)

Neuenburg: 07.07 - 15.08 (6 Wochen)

Nidwalden: 05.07 - 17.08 (6 Wochen)

Obwalden: 28.06 - 10.08 (6 Wochen)

Schaffhausen: 05.07 - 10.08 (5 Wochen)

Schwyz: 07.07 - 15.08 (6 Wochen)

Solothurn: 07.07 - 08.08 (5 Wochen)

St. Gallen: 06.07 - 10.08 (5 Wochen)

Tessin: 19.06 - 01.09 (10 Wochen)

Thurgau: 07.07 - 10.08 (5 Wochen)

Uri: 19.6/28.6/04.07.2025 - 19.8 (6 Wochen)

Waadt: 28.06 - 17.08 (7 Wochen)

Wallis: 23.06 - 15.08 (8 Wochen)

Zug: 05.07 - 17.08 (6 Wochen)

Zürich: 14.07 - 16.08 (5 Wochen)

In einigen Ländern sind die Sommerferien in den Regionen gestaffelt. Grund dafür ist die Steuerung des Verkehrs. Bild: keystone

Deutschland

Auch in Deutschland finden die Sommerferien in den Bundesländern an verschiedenen Daten statt. Grund für die Staffelung ist die Entlastung des Verkehrs. Als Erstes starten die Schülerinnen und Schüler aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in ihre Ferien. Den Schluss bilden Baden-Württemberg und Bayern.

Baden-Württemberg: 31.07 - 13.09

Bayern: 01.08 - 15.09

Berlin: 24.07 - 06.09

Brandenburg: 24.07 - 06.09

Bremen: 03.07 - 13.08

Hamburg: 24.07 - 03.09

Hessen: 07.07 - 15.08

Mecklenburg-Vorpommern: 28.07 - 06.09

Niedersachsen: 03.07 - 13.08

Nordrhein-Westfalen: 14.07 - 26.08

Rheinland-Pfalz: 07.07 - 15.08

Saarland: 07.07 - 14.08

Sachsen: 28.06 - 08.08

Sachsen-Anhalt: 28.06 - 08.08

Schleswig-Holstein: 28.07 - 06.09

Thüringen: 28.06 - 08.08

München: Das Bundesland Bayern ist neben Baden-Württemberg Schlusslicht in puncto Sommerferien. Bild: Shutterstock

Österreich

Österreich besteht ebenfalls aus verschiedenen Bundesländern, welche nicht alle zur gleichen Zeit Ferien haben. Das Burgenland, Niederösterreich und Wien starten vor den anderen Bundesländern in die Sommerferien.

Burgenland: 28.06 - 31.08

Kärnten: 05.07 - 07.09

Niederösterreich: 28.06 - 31.08

Oberösterreich: 05.07 - 07.09

Salzburg: 05.07 - 07.09

Steiermark: 05.07 - 07.09

Tirol: 05.07 - 07.09

Vorarlberg: 05.07 - 07.09

Wien: 28.06 - 31.08

Italien

Die Italiener sind die allerersten, die die Schulbücher zur Seite legen dürfen. Ferienstart ist oftmals schon am 09.06. Doch auch hier gibt es regionale Unterschiede.

Abruzzen: 08.06 - 14.09

Aostatal: 11.06 - 09.09

Apulien: 08.06 - 15.09

Basilikata: 11.06 - 14.09

Emilia-Romagna: 07.06 - 14.09

Friaul-Julisch Venetien: 08.06 - 10.09

Kalabrien: 08.06 - 5.09

Kampanien: 08.06 - 14.09

Latium: 08.06 - 14.09

Ligurien: 11.06 - 14.09

Lombardei: 08.06 - 11.09

Marken: 08.06 - 14.09

Molise: 08.06 - 14.09

Piemont: 08.06 - 09.09

Sardinien: 08.06 - 14.09

Sizilien: 08.06 - 14.09

Toskana: 11.06 - 14.09

Trentino-Südtirol: 13.06 - 09.09

Umbrien: 08.06 - 14.09

Venetien: 08.06 - 09.09

Dolce Vita in Italien: Hier haben die Kinder am längsten Ferien. Bild: imago

Übrige Länder

In einigen Teilen Europas beginnen die Sommerferien im ganzen Land gleichzeitig. Auch unser Nachbarland Frankreich gehört dazu. Hier ist eine kleine Auswahl der Daten der übrigen Länder:

Belgien: 01.07 - 31.08

Frankreich: 07.07 - 31.08

Kroatien: 16.06 - 31.08

Niederlande (je nach Region): Zwischen 07.07 und 31.8

Rumänien: 23.06 - 07.09

Slowenien: 25.06 - 31.08

Slowakei: 25.06 - 31.08

Spanien (je nach Region): Zwischen 19.06 und 15.09

Schweden: 13.06 - 19.08

Ungarn: 23.06 - 31.08

So lange dauern die Sommerferien in Europa

Mehr als 12 Wochen:

Italien

Portugal

Irland

Griechenland

Lettland

10 - 12 Wochen

Türkei

Albanien

Spanien

Kroatien

Serbien

Rumänien

Estland

Bosnien und Herzegowina

Montenegro

Litauen

Schweiz (Tessin)

Spanien

8 - 10 Wochen

Slowakei

Slowenien

Ungarn

Österreich

Tschechien

Polen

Schweden

Finnland

Luxemburg

Weniger als acht Wochen

Norwegen

Dänemark

Deutschland

Niederlande

übrige Schweiz (ohne Tessin)

