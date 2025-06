Wir haben Coca-Colas neuen Peace Tea getestet 😬

An dieser Umfrage haben insgesamt 186 Personen teilgenommen

Ich will nur die Antworten sehen.

Ja. Die sind gut, imfall. Ja. Die sind gruusig. Nein. Aber jetzt habe ich Angst. Nein. Aber jetzt bin ich neugierig. Ich will nur die Antworten sehen.

Mehr als einen Drittel haben wir nicht geschafft. Der Rest wanderte in den Abfluss – sorry, liebe Fische.

Okay, das ist ein Reinfall. «Man sollte das gleich ‹Piss Tea› nennen», wirft ein altbekannter Kollege aus der Redaktion ein.

«Erinnert an diese Halsweh-Brausetabletten», wirft Harold ein. «Ist Coca-Cola eigentlich bewusst, dass natürliche Getränke längst im Trend sind?», fragt unser Chefredaktor.

Mir persönlich sagt dieser leicht säuerliche Geschmack nicht besonders zu. Von den vier Sorten ist es aber immer noch die beste – und an einem heissen Sommertag kann man sich sowas schon mal gönnen.

Was meint eigentlich Alberto dazu?

«Das riecht wie ein Bonbon, das in der Sonne geschmolzen ist.»

Der zweite Klassiker ist Pfirsich. «Punchy Peach» spaltet die Runde ebenfalls – diesmal allerdings umgekehrt. «Schmeckt zwar besser, erinnert aber immer noch an Medizin», bemerkt Saïnath.

Und wie schneiden sie ab? Die watson-Redaktion in Lausanne hat diese kleinen Zuckerbomben (rund 20 g Zucker pro 50-cl-Dose) selbst verkostet und vergibt Noten von 0 bis 10 – 0 steht für «Pipi», 10 für den legendären Migros-Eistee.

Seit dem 19. Mai stehen die 0,5-Liter-Dosen exklusiv bei Coop, Coop Pronto und Valora im Regal – zum Preis von 1.80 Franken. Angeboten werden vier Sorten: Zitrone («Lively Lemon»), Mango («Mighty Mango»), Pfirsich («Punchy Peach») und Waldbeeren («Berry Boost»). Damit ist die Schweiz erst das zweite Land, in dem Coca-Cola seinen Peace Tea verkauft – in den USA gibt es das Getränk schon seit 2009.

Seit ein paar Wochen stehen in den Regalen bei Coop und Valora neue Eistee-Sorten. Wir haben sie probiert. Unser Fazit? Reicht von «bäääh» bis «kann man trinken».

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So geht das perfekte gekochte Ei – sagt die Wissenschaft. Wir machen den Selbsttest

Rund 1000 Menschen demonstrieren gegen «Polizeigewalt» in Lausanne

Rund tausend Menschen haben am Samstagnachmittag in Lausanne gegen «Polizeigewalt» demonstriert. Dies zwei Wochen nach dem Tod eines Nigerianers in Räumlichkeiten der Polizei.