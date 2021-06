Schweiz

Bund warnt vor heftigen Gewittern am Sonntag – dieses Gebiet ist am stärksten betroffen

MeteoSchweiz prognostiziert für Sonntagnachmittag und -abend heftige Gewitter der Gefahrenstufe 3 und 4 (von 4). Am stärksten betroffen: die Nordwestschweiz.

Warnung des Bundes: heftige Gewitter für Sonntagnachmittag/-abend. Gefahrenstufe 3 und 4 (von 4).. Weitere Informationen und Verhaltensempfehlungen auf https://t.co/qjoYMzvqsA und auf der MeteoSwissApp. #MeteoSchweiz #Unwetterwarnung pic.twitter.com/uhuNUGIs1Q — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) June 19, 2021

Via Twitter wird auf die Website des Bundesamtes für Meteorologie und Klimatologie verwiesen. Dort findet man zahlreiche Verhaltensempfehlungen. Darunter:

Schutzmöglichkeiten bei geplanten Outdoor-Aktivitäten in Betracht ziehen.

Topfpflanzen, Sonnenschirme, Sonnenstoren, leichtes Mobiliar etc. nicht unbefestigt und/oder ungeschützt im Freien stehen lassen (Hagel- und Windschäden).

Laut MeteoSchweiz gibt es am Samstagabend und in der Nacht über den Bergen grössere Quellwolken und lokale Schauer und Gewitter, vor allem im Berner Oberland und dem Alpennordhang entlang, vereinzelt auch im Flachland. Sonst sei es noch oft heiter und länger sehr warm.

Am Sonntag erfasse eine aktive Kaltfront von Westen her die Schweiz. In der Folge stellt sich eine etwas weniger warme und veränderliche Wetterlage ein.

Auf Hitzetag folgt Tropennacht

Wegen der instabilen Wetterlage sind laut MeteoNews am Sonntag weitere Gewitter möglich. Abgesehen von der Ostschweiz könne es nach einer Tropennacht bereits am Morgen in der ganzen Schweiz regnen. Am Nachmittag breiteten sich von Westen her zunehmend Gewitter aus, teilweise auch heftige. Regen sei dann in der ganzen Schweiz möglich.

Auch heute wieder gab es teilweise einen #Hitzetag mit örtlich bis über 32 Grad (siehe untenstehende Liste). Morgen erwarten wir nur noch lokal 30 Grad und knapp mehr, insbesondere im #föhnigen Rheintal. (rp) pic.twitter.com/EMy6YiQFfe — MeteoNews (@MeteoNewsAG) June 19, 2021

(dsc)

