Bericht dokumentiert sexuelle Verfehlungen in Abtei Saint-Maurice

Die unabhängige Arbeitsgruppe hatte den Auftrag, «Licht ins Dunkel zu bringen». Sie sollte ausleuchten, in welchem Kontext diese Gewalt verübt wurde und wie die Institution damit umging, wie der Neuenburger Generalstaatsanwalt Pierre Aubert vor den Medien sagte. Er hatte die Gruppe rund um das Departement für Zeitgeschichte der Universität Freiburg gebildet. (dab/sda)

Die Arbeitsgruppe untersuchte im Auftrag der Abtei die Geschehnisse zwischen 1960 und 2024. Die erwähnten Fälle reichen von anzüglichen Gesten über verführerisches Verhalten in einem Autoritätsverhältnis bis hin zu Exhibitionismus und sexuellen Übergriffen aller Art. Hinzu kommen Formen von körperlicher Misshandlung.

In der Abtei hat es jahrzehntelang Fälle von sexuellem Missbrauch in verschiedensten Facetten gegeben. Erst auf Druck von Medien und Öffentlichkeit wurde sich die Leitung ihrer Pflichten bewusst, wie aus dem Expertenbericht hervorgeht.

«Dieser Plan wird die verursachten Wunden niemals auslöschen», hiess es im Communiqué. «Er markiert jedoch eine klare Verpflichtung, mit dem Schweigen von gestern zu brechen, die Stimmen derer zu ehren, die gelitten haben, und tiefgreifend zu reformieren, was reformiert werden muss.»

Das geht aus einem Communiqué hervor, das am Freitag kurz nach Beginn der Medienkonferenz der Arbeitsgruppe in Freiburg publiziert wurde. Ein Aktionsplan der Abtei enthält Massnahmen auf verschiedenen Ebenen. Die Details sollen innert hundert Tagen geregelt werden.

Die Walliser Abtei Saint-Maurice ist nach eigenen Angaben bestrebt, die Lehren aus dem Missbrauchsbericht einer unabhängigen Arbeitsgruppe zu ziehen. Sie will «zuhören, reparieren und umgestalten».

