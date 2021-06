Schweiz

Auf 25'000 Blitze in der Nacht folgt schwülheisser Sommertag



Im Berner Oberland sind am Freitagabend heftige Gewitter mit Blitz und Hagel niedergegangen. Einen neuen Regenrekord verzeichnete Interlaken. Dort fielen laut MeteoSchweiz innert 30 Minuten 42.1 Millimeter Regen.

Mit einer sehr blitzaktiven Gewitterzelle und Starkniederschlägen über dem Grossraum #Zürich endete ein schwülheisser Freitag. In #Wädenswil wurden in 10 Minuten 22.3 mm und in 1 Stunde 60.9 mm Regen gemessen. ➡ Neue Stationsrekorde. In 3 Std. wurden 13'400 Blitze registriert. pic.twitter.com/XJ0r6Aamy1 — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) June 19, 2021

In Frutigen regnete es ebenfalls intensiv. Es fielen innert 10 Minuten 15.7 Millimeter Regen. In Wädenswil am Zürichsee gingen innert einer Stunde 57.6 Millimeter Regen nieder - ebenfalls ein neuer Rekord, wie SRF Meteo am Freitagabend twitterte.

Rund 25'000 Blitze

Lokal waren die Gewitter von heftigem Hagel begleitet. Gleichzeitig ging die Temperatur von 27 auf 17 Grad zurück. Insgesamt zählte MeteoNews in der ganzen Schweiz bis 23.00 Uhr 25'000 Blitze. Im Kanton Bern waren es 4500 gefolgt von Zürich mit rund 3500 Blitzen.

25‘000 #Blitze haben sich heute bis 23.00 Uhr über der #Schweiz entladen. Im Kanton #Bern waren es rund 4‘500 Blitze, gefolgt von #Zürich mit rund 3‘500 Blitzen. Die #Gewitter lösen sich nun allmählich auf ➡️ https://t.co/2HbU97BwMO (rv) pic.twitter.com/xKum1TafYS — MeteoNews (@MeteoNewsAG) June 18, 2021

Der Wind frischte in Gewitternähe böig auf. Laut SRF Meteo wurde in Brienz BE die stärkste Böe mit 86 Kilometer pro Stunde gemessen. Vor Mitternacht tobten gemäss Wetterradar von MeteoSchweiz noch Gewitter im Kanton Zürich. Im Laufe der Nacht beruhigte sich die Lage.

#Regen auf #Rekord-Jagd:

In einer einzigen Stunde gab es heute Abend bereits

- in #Interlaken/BE: 48.5 mm (bisheriger Stunden-Rekord: 35.2 mm vom 20. Mai 1990).

Nun auch

- in #Wädenswil/ZH: 57.6 mm (bisheriger Stunden-Rekord: 49.0 mm vom 6. August 1994). ^buc pic.twitter.com/3zerkwKPM6 — SRF Meteo (@srfmeteo) June 18, 2021

Schwülheisser Sommertag

Nach der gewitterigen Nacht klärt es am Samstag wieder auf. Es wird ziemlich sonnig und schwülheiss bei rund 31 Grad. Wegen Schleierwolken und Saharastaub kann es etwas trüb werden. Laut Meteo Schweiz sind in der zweiten Tageshälfte über den Bergen vermehrt Quellwolken und lokale Schauer und Gewitter wahrscheinlich, am Abend und in der Nacht vereinzelt auch im Flachland.

