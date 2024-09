Bis 20.30 Uhr wurden in der ganzen Schweiz rund 46'000 Blitze registriert (Symbolbild). Bild: 500px

Der Sommer ist zu Ende – der Herbst startet mit Gewittern

Der Sommer ist meteorologisch zu Ende. Ausserordentlich heiss war es an diesem ersten Herbsttag dennoch an vielen Orten in der Schweiz, weiss SRF-Meteo. Schaffhausen erlebte gar den heissesten Septembertag seit Messbeginn.

An diesem ersten Herbstabend des Jahres haben sich auf der Alpennordseite teilweise heftige Gewitter entladen, mit gebietsweise viel Regen und Hagel. Über der Schweiz gingen bis 20.30 Uhr rund 46'000 Blitze nieder – ein sehr hoher Wert.

Im Kanton Bern wurden ausserdem Böen bis 96 km/h gemessen, im Kanton St. Gallen Böen von 85 km/h.

Auch MeteoSchweiz warnte ab dem frühen Abend vor heftigen Gewittern auf der Alpennordseite und dem Abbrechen von Ästen oder dem Umstürzen von Bäumen, Blitzeinschlägen und Hagelschäden. Gewässer und exponierte Orte sollten dementsprechend gemieden werden. Die Warnung gilt bis Mitternacht.