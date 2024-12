Passagiere aus defekter Gondelbahn in Veysonnaz VS evakuiert

Mehr «Schweiz»

Passagiere der Gondelbahn von Veysonnaz VS sind am Samstag evakuiert worden. Die Bahn steht aufgrund eines Defektes still, wie die Bergbahnen auf ihrer Website mitteilten.

Auf einem Video einer «Blick»-Lesereporterin ist zu sehen, wie Passagiere mithilfe eines Helikopters aus den Gondeln evakuiert werden. (sda)