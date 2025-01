Jungfraubahnen verzeichnen Rekord-Start in Wintersaison

Der Start in die Wintersaison 2024/25 war nach Angaben des Unternehmens «der beste der Geschichte». Der Saisonstart erfolgte am 30. November und seit dem 14. Dezember war der Wintersportbetrieb durchgehend geöffnet.

Abfahrt Männer: Alexis Monney gewinnt am 28. Dezember 2024 in Bormio. Sein erster Weltcupsieg, er gewinnt vor Franjo von Allmen.

Explodierter Cybertruck und Angriff in New Orleans: Verdächtige sollen sich gekannt haben

Israels Justiz bremst rechtsextremen Minister +++ Angriff in humanitärer Zone in Gaza

Von Betrunkenem frontal gerammt: 83-Jährige verstirbt im Spital

Der schwere Verkehrsunfall in Niederwil AG vom Montag hat ein Todesopfer gefordert. Eine 83-Jährige, die bei der Frontalkollision schwere Verletzungen erlitten hatte, ist am Dienstagnachmittag im Spital verstorben.

Die Aargauer Kantonspolizei informierte am Neujahrstag in einer Mitteilung über den Todesfall. Die Frau war nach dem Unfall in kritischem Zustand in die Klinik eingeliefert worden.