Windige Nacht läutet in der Schweiz den Winter ein

Die Schweiz hat eine stürmische Nacht hinter sich. Im Flachland wurden laut Meteonews verbreitet Windspitzen von 70 bis 90 km/h gemessen. Auf den Bergen wütete ein Sturm mit Orkanböen.

Die stärkste Böe wurde mit 150 Kilometern pro Stunde auf dem Jungfraujoch verzeichnet, wie der Wetterdienst Meteonews auf X schrieb. Aber auch im Flachland habe es vereinzelt Böen bis 100 km/h gegeben, so zum Beispiel in Schaffhausen. In Steckborn TG wurden 98 km/h gemessen. Auf dem Bantiger im Kanton Bern stürmte es mit 112 km/h.

Der Wetterumschwung bringe ab der Wochenmitte auch winterlich kaltes Wetter mit sich, hiess es weiter. Bereits heute könne es gebietsweise schneien. Und am Donnerstag rechnet der Wetterdienst mit Schneeschauern bis in tiefe Lagen. (rbu/sda)