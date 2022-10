Swiss-Piloten stimmen deutlich für Streik – geben Konzernspitze aber eine letzte Chance

Sollten die Gespräche aber ohne Resultat enden, sei Aeropers bereit, «die berechtigten Interessen seiner Mitglieder mit rechtmässigen Arbeitskampfmassnahmen durchzusetzen». Dass es der Gewerkschaft Ernst ist, zeigte nicht zuletzt ein Protestmarsch Anfang September, der vor dem Bürositz der Swiss in Zürich-Kloten endete.

Allerdings greift die Cockpit-Crew nicht gleich zum äussersten Mittel. Zuerst möchte sie die für nächstes Wochenende angesetzten Gespräche mit der Konzernspitze abwarten. «Wir wollen eine Lösung am Verhandlungstisch», lässt sich Aeropers-Präsident Clemens Kopetz in der Mitteilung zitieren.

Das Resultat lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Mit über 90 Prozent der Stimmen sprachen sich die Pilotinnen und Piloten der Fluggesellschaft Swiss dafür aus, im Notfall auch ihre Arbeit niederzulegen, sofern die Verhandlungen über einen neuen Gesamtarbeitsvertrag nicht erfolgreich abgeschlossen werden können. Das gab der Pilotenverband Aeropers am Sonntag bekannt. Die Stimmbeteiligung lag bei 97 Prozent.

Die Piloten der Swiss geben Konzernchef Dieter Vranckx eine letzte Chance. Vor den Gesprächen am nächsten Wochenende verzichtet die Cockpit-Crew auf einen Streik. Danach werden die Piloten aber ihre Arbeit niederlegen.

Die Klimastreik-Bewegung will in den grösseren Schweizer Städten Schulen und Universitäten besetzen. Das bestätigt ein Klimastreik-Sprecher gegenüber der «NZZ am Sonntag».

«Vor der Besetzung des Bundesplatzes wurde noch intensiv diskutiert, ob wir mit unseren Aktionen auch Bussen in Kauf nehmen sollen», sagt Klimastreiker-Sprecher Cyrill Hermann der «NZZ am Sonntag».