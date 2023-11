Bild: MAMMUT

Wirtschafts-News

Mammut expandiert nach Südkorea

Das Outdoor-Unternehmen Mammut Sports expandiert nach Südkorea. Nach Japan und China setzt der Schweizer Premiumanbieter von Bergsport-Bekleidung seine Expansion in Asien mit der Herbst/Winter-Saison 2024 somit fort, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Mammut werde in Korea durch den lokalen Distributeur Creas F&C Co. Ltd. vertreten, hiess es weiter. Der Aufbau des Geschäfts werde durch das Mammut Japan-Team unterstützt. Der südkoreanische Outdoor-Markt gehöre zu den drei grössten in Asien.

Der ehemalige Mischkonzern Conzzeta hatte im Frühjahr 2021 die Outdoor-Sparte Mammut an die britische Telemos Capital verkauft. Die heutige Mammut Sports Group AG ist in rund 40 Ländern tätig und beschäftigt etwa 800 Mitarbeitende.

(yam/sda/awp)