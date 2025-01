Kein Erfolg mit Billig-Schmuck: Coop stampft das neue Konzept Blingbox bereits wieder ein

Erst vor wenigen Monaten lancierte Coop mit einer neuen Marke einen Angriff auf Claire's, Lovisa und Co. Doch die Läden wurden bereits wieder geräumt. Die Ziele wurden nicht erfüllt.

Stefan Ehrbar / ch media

Schmuck und Accessoires zu günstigen Preisen: Mit diesem Konzept unter dem Namen Blingbox startete Coop im Frühling 2024. In drei Läden an der Zürcher Bahnhofstrasse, im Einkaufszentrum Volkiland in Volketswil ZH sowie im Perry-Center in Oftringen AG verkaufte der Detailhändler Produkte im «Einstiegspreissegment» an «junge oder jung gebliebene Kundinnen und Kunden», wie ein Sprecher damals sagte. Wenn das Konzept ankomme, seien weitere Läden denkbar. Dazu kommt es nicht. Stattdessen zieht Coop der Kette den Stecker.

Eigentlich wollte Coop mit Blingbox einen Angriff auf Claire's und Co. (hier an der Zürcher Bahnhofsstrasse) starten. Bild: az/stefan ehrbar

Der Detailhändler bestätigt entsprechende Informationen von CH Media. Das Geschäft an der Bahnhofstrasse sei bereits am 24. Dezember geschlossen worden. Die Läden in Volketswil und Oftringen würden bis Mitte Januar abgebaut. Alle Mitarbeitenden erhielten ein Angebot zur Weiterbeschäftigung innerhalb der Coop-Gruppe, sagt Sprecher Caspar Frey.

Die Läden seien von Anfang an als Pilotprojekt konzipiert gewesen. Leider habe sich gezeigt, dass die definierten Kennzahlen nicht erreicht worden seien. Trotz «vieler wertvoller Erfahrungen» seien die Verträge deshalb gekündigt worden.

Coop handelte als Lizenznehmer

Das Konzept von Blingbox stammt aus Südkorea, wo die gleichnamige Kette mehrere Läden betreibt. Coop war in der Schweiz Lizenznehmer. Zum Sortiment gehören etwa Ohrringe, Halsketten und Haarklammern oder Taschen. Die Ware stammt aus Asien. Coop sprach bei der Lancierung von einem «trendigen und weiterhin wachsenden Markt».

In der Schweiz wird dieser dominiert von der US-Kette Claire's, die mit 35 Läden vertreten ist – unter anderem direkt neben dem Blingbox-Laden an der Zürcher Bahnhofstrasse. Auch die britische Kette Accessorize sowie die australische Kette Lovisa sind in der Schweiz mit mehreren Läden präsent. Hinzu kommt eine starke und wachsende Konkurrenz von Online-Anbietern, wozu auch Ultra-Billig-Läden aus China wie Temu gehören.

Mit dem Aus von Blingbox gibt Coop auch eine der besten Flächen im hiesigen Detailhandel an der oberen Bahnhofstrasse in Zürich auf. An dieser Stelle kommen bis zu 100'000 Menschen pro Tag vorbei. Der Mietvertrag lief per Ende Dezember aus und wurde von Coop nicht verlängert, wie Sprecher Caspar Frey sagt.

Vor dem Blingbox-Experiment hatte Coop die Fläche für eine Filiale von Body Shop gemietet, die Anfang 2024 dichtgemacht wurde. An der Zürcher Bahnhofstrasse bleibt der Basler Detailhändler mit Filialen seines höherpreisigen Schmuckhändlers Christ, der Apothekenkette Coop Vitality, dem Parfümanbieter Import, dem Warenhaus Coop City sowie dem Sushi-Restaurant Yoojis vertreten. (aargauerzeitung.ch)