Zinsen für 10-Jahres-Hypotheken sind überraschend stabil – baldige Erhöhung möglich

Ein Grund für mögliche Zinserhöhungen liegt laut Comparis in der angekündigten Neuverschuldung Deutschlands, die wie ein Konjunkturprogramm wirken könnte. Auch die neuen Regeln für Banken (Basel III) treiben die Finanzierungskosten – mit Folgen für Hypothekarnehmende.

Zwar hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) im März den Leitzins auf 0,25 Prozent gesenkt, was Saron-Hypotheken verbilligte. Die Zinssätze für zehnjährige Festhypotheken hingegen bewegten sich seither kaum.

Die Zinsen für lang laufende Festhypotheken in der Schweiz waren zuletzt stabil, könnten bis Ende Jahr aber wieder teurer werden. Das zeigt die neuste Zinsanalyse des Vergleichsdienstes Comparis.

