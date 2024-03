bild: twitter

Wirtschafts-News

Bossy Céréales im Kanton Freiburg ist pleite

Der Hersteller von Frühstückscerealien Bossy Céréales in Cousset ist pleite. Dies geht aus einer am Freitag publizierten Bekanntmachung mit gleichzeitigem Schuldenruf im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) hervor.

Der Konkurs wurde bereits am vergangenen 29. Februar beim kantonalen Konkursamt in Freiburg eröffnet. Mit der Publikation des Schuldenrufs haben Schuldner noch Zeit bis zum 14. April, ihre Forderungen beim Amt anzumelden.

Das Konkursverfahren wird summarisch durchgeführt, verbleibt also in der Hand des Konkursamts. Gründe für den Konkurs werden keine genannt. Auch auf der Website des Unternehmens finden sich keine näheren Angaben. Telefonisch war das Unternehmen nicht mehr erreichbar.

Bossy Céréales wurde im Jahr 1852 in Cousset, einem Dorf in Montagny, von der Familie Chuard gegründet, die den Stab bald an die Familie Bossy weitergab. Noch im Mai 2022 hatte das Unternehmen eine neue Fabrik in Cousset eingeweiht. (hkl/sda/awp)