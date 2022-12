Wirtschafts-News

CS-Präsident Axel Lehmann sieht Kapitalabflüsse gestoppt

Axel Lehmann Bild: keystone

Die Kapitalabflüsse bei der Credit Suisse sind nach Einschätzung von CS-Präsident Axel Lehmann gestoppt. Damit bekräftigte er am Freitag in einem Bloomberg-Interview die Aussagen vom Vortag an einer Bankenkonferenz der «Financial Times».

Die Bank habe den Dialog mit den Kunden intensiviert und das Feedback sei erstaunlich gut, so Lehman im Kurz-Interview. Nur sehr wenige hätten die Bank verlassen, auch wenn Gelder abgezogen worden seien. «Ich bin zuversichtlich, dass diese Gelder zurückkommen, wenn wir unseren Job gut machen», sagte er. (aeg/sda/awp)