Wirtschafts-News

Lufthansa fasst Gruppe mit neuem Markenauftritt zusammen

Ob die Lufthansa wohl auch den Zusatz «Member of Lufthansa Group» erhält? Bild: keystone

Mit einem neuen Markenauftritt fasst der deutsche Lufthansa-Konzern seine Fluggesellschaften enger zusammen. Airlines wie die Swiss, Edelweiss oder auch Eurowings sollen künftig den Zusatz «Member of Lufthansa Group» tragen.

«Die Lufthansa Group entwickelt sich von einer Gruppe von Airlines zu einer integrierten Airline-Gruppe», sagt Lufthansa-Geschäftsleitungsmitglied Dieter Vranckx. Die neue Markenidentität sei mehr als eine Design-Überarbeitung, sie sei ein «strategischer Meilenstein».

Das neue Logo der Lufthansa Group wirke als visueller Anker des Vertrauens, so der ehemalige Swiss-Chef. Für die Gruppe wird das von der Kernmarke bekannte Kranich-Logo ohne den umgebenden Kreis verwendet. Der Name Lufthansa Group erscheint in Versalien in einer neuen Schrifttype. (sda/awp/dpa)