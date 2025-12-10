Wirtschafts-News

Rigi Bahnen kaufen Stadler-Züge für 22 Millionen Franken

Vier neue Zahnradbahnzüge der Stadler Rail sollen ab 2030 zwischen Goldau und Rigi Kulm verkehren. Die Rigi Bahnen investieren dafür rund 22 Millionen Franken, teilte der Bahnbetreiber am Mittwoch mit.

Die Fahrzeuge werden am Hauptsitz von Stadler in Bussnang TG gefertigt, schrieb der Zugbauer in einer separaten Mitteilung.

In Absprache mit der Stiftung Rigi Historic wollen die Rigi Bahnen bis 2030 entscheiden, welche der historischen Züge in Betrieb bleiben. Bis 2030 seien zudem Anpassungen an der Strecke ab Goldau geplant, um die Zugänglichkeit der Bahnstrecke zu verbessern. Darunter ist auch der Umbau der Station Kräbel, der im Frühjahr 2026 starten soll.

Bereits seit 2021 haben die Rigi Bahnen auf der Strecke Vitznau nach Rigi Kulm sechs Gelenktriebwagen von Stadler in Betrieb. Bei den neu anzuschaffenden Wagen handelt es sich um baugleiche Modelle.

Ende Jahr wäre eine vorverhandelte Kaufoption für zusätzliche Züge ausgelaufen, die das Bahnunternehmen nun nutzte, hiess es in der Mitteilung weiter. (sda/awp)