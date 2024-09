Berner Insel-Spitalgruppe baut bis zu 120 Stellen ab

Spitäler in der ganzen Schweiz stehen derzeit unter finanziellem Druck. Mangelnde tarifliche Abgeltungen, Fachkräftemangel, Teuerung, Investitionen in Grossprojekte: Die Gründe für die wirtschaftlichen Sorgen sind vielfältig.

Dass die Spitalgruppe finanziell unter Druck steht, ist seit längerem bekannt. Im Sommer wurde auch klar, dass ein Stellenabbau wohl unausweichlich sein wird. Offen war, in welchem Umfang er ausfallen würde. Nun teilte die Gruppe am Donnerstag mit, dass sie bis Mitte 2025 fünf Prozent der Personalkosten einsparen will.

Eine kurze Geschich­te der Kreislaufwirtschaft

Der Begriff ist neu, doch das Prinzip so alt wie die Menschheit: In der «Kreislaufwirtschaft» werden Gegenstände wiederverwendet, recycelt oder repariert.

Auch wenn der Begriff «Kreislaufwirtschaft» erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erscheint, so sind die ihr zugrundeliegenden Ideen und Techniken wohl so alt wie die Menschheit. Was vorhanden war, wurde (weiter)verwendet. So wurden schon vor 30’000 Jahren Mammutknochen nach dem Fleischverzehr zu Flöten umfunktioniert: ein frühes Beispiel für Produktionsabfallrecycling. Auch eine fast 3000 Jahre alte Gewandnadel, die zum Angelhaken umfunktioniert wurde, zeugt vom kreativen Einsatz des Vorhandenen für Neues.