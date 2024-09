Unterdurchschnittliches BIP für 2024 prognostiziert

«Die verhaltene Entwicklung insbesondere im europäischen Ausland und die reale Aufwertung des Schweizer Frankens in den vergangenen Monaten bremsen die konjunktur- und wechselkursexponierten Bereiche der Schweizer Exportwirtschaft», schrieb das Seco. Für das Gesamtjahr 2024 rechnet die Expertengruppe des Bundes dennoch mit einem starken Anstieg der Exporte. Dieser geht massgeblich auf das ausserordentlich kräftige zweite Quartal zurück. Allerdings haben die Exporte seit April an Schwung verloren.

So fürstlich wohnt Berset in Strassburg – und das erwartet ihn als Generalsekretär

«Niemand freut sich» – so wütend sind diese 5 KMUs über die Rad-WM in Zürich

Bimbosan-Hersteller soll durch Verkauf gerettet werden

Der in die Krise geratenen Milchverarbeiter Hochdorf soll sein operatives Geschäft retten, indem er es verkauft. Am heutigen Mittwoch entscheiden die Aktionäre, ob die Milchpulver- und Babynahrungsproduktion, wie vom Verwaltungsrat beantragt, an die schweizerisch-britische Private-Equity-Firma AS Equity Partners geht.