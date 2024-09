Der Verwaltungsrat stuft den Verkauf an AS Equity Partners als alternativlos ein. Bild: hochdorf.com

Bimbosan-Hersteller soll durch Verkauf gerettet werden

Der in die Krise geratenen Milchverarbeiter Hochdorf soll sein operatives Geschäft retten, indem er es verkauft. Am heutigen Mittwoch entscheiden die Aktionäre, ob die Milchpulver- und Babynahrungsproduktion, wie vom Verwaltungsrat beantragt, an die schweizerisch-britische Private-Equity-Firma AS Equity Partners geht.

Die Hochdorf Holding hat ihr operatives Geschäft, zu der etwa die Marke Bimbosan gehört, in der Tochterfirma Hochdorf Swiss Nutrition (HSN) gebündelt. AS Equity Partners bietet dafür 83 Millionen Franken. Kommt der Verkauf zustande, könnten die Produktion und über 300 Arbeitsplätze gesichert werden.

Die Aktionäre dürften aber ihre Investitionen verlieren, denn die Kaufsumme genügt nicht, um den ganzen Schuldenberg abzubauen. Der Verwaltungsrat stuft den Verkauf an AS Equity Partners dennoch als alternativlos ein.

Ein Angebot des italienischen Lebensmittelkonzerns Newlat lehnte der Hochdorf Verwaltungsrat ab. Der Hochdorf-Grossaktionär hatte bereits im Mai vergeblich versucht, den Verwaltungsrat mit eigenen Leuten zu besetzen.

Nach dem Verkauf soll das bisherige Team um Firmenchef Ralph Siegl die HSN managen. Diese wollen weiterhin Babynahrung und Produkte wie Milchproteinpulver, Molkenpulver oder Fettpulver herstellen und den Marktanteil ausbauen.

Siegl steht dem Unternehmen seit 2022 vor. Er sollte Hochdorf wieder auf Kurs bringen. Das Unternehmen handelte sich die Schwierigkeiten ein, als es den Babynahrungs-Vermarkter Pharmalys 2016 erwarb und 2019 zu einem tieferen Preis wieder verkaufte. Dazu kam eine gescheiterte Expansion nach China. (sda)