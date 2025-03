Arbeitest du viel im Homeoffice? Dann gefährdest du vielleicht deine Karriere

Aber auch die Familiensituation hat einen Einfluss: Mütter und Väter werden im Homeoffice tendenziell positiver bewertet als kinderlose Mitarbeitende, wobei Mütter ein wenig besser wegkommen als Väter. Das Stigma der unproduktiven, faulen Angestellten betrifft insgesamt am stärksten kinderlose Personen, die häufig im Homeoffice sind und in Betrieben arbeiten, wo es keine Homeoffice-Regelungen gibt.

Mehr E-Autos: Wie man Strom auf der Strasse sinnvoll fördert – und Verbraucher unterstützt

Was ist besser zur Förderung von Elektroautos: Staatlich finanzierte Kaufprämien oder Steuerrabatte? Die Wissenschaft liefert überraschende Antworten.

Herr und Frau Schweizer bevorzugen in der Regel den «Spatz in der Hand». Die Wirtschaftswissenschaft weiss seit langem aus vielen empirischen Untersuchungen in aller Welt, dass Haushalte in aller Regel nicht warten, bis die Taube endlich vom Dach hinabfliegt.