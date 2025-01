Vier Stunden beim Coiffeur statt im Homeoffice – so reagiert der Chef

Der Chef regt sich weiter auf, dass er jeden Tag hart arbeite, aber seine Angestellte Homeoffice als «Freifahrtschein» sehe, um möglichst wenig zu arbeiten. Herings Post geht viral und löst eine heftige Diskussion aus. Über 5000 Kommentare gibt es zu seinem Post. Die einen stimmen Hering zu, andere finden, Hauptsache die Arbeit ist am Schluss erledigt. (kek)

So beginnt der Chef seinen Rant auf Linkedin. screenshot: linkedin

Der Hamburger Kai-Gunnar Hering ist Chef der Dewon Media GmbH, einer kleinen Firma, die sich auf Videomarketing spezialisiert hat. Nun ist ihm der Kragen geplatzt. Auf Linkedin schreibt er : «Ich bin sauer!». Wir müssen endlich aufhören, so zu tun, als wäre Homeoffice jemals eine gute Idee gewesen.»

Dank Corona ist Homeoffice ein Teil des Arbeitslebens geworden. Doch das Thema sorgt immer wieder für Diskussionen. Die einen betonen die Vorteile wie die Flexibilität, wenn beispielsweise zwischendurch die Kinder in die Kita gebracht werden können. Die anderen halten gar nichts davon, weil unter anderem der Kontakt zu den Arbeitskollegen eingeschränkt ist. Nun wurde ein Fall publik, bei dem sich ein Chef auf Linkedin über seine Angestellte beschwerte.

