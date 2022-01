WEF findet 2022 vom 22. bis 26. Mai in Davos statt

Bild: keystone

Das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) findet vom 22. bis 26. Mai in Davos unter dem Motto «Working Together, Restoring Trust» statt. Das teilte das WEF am Freitag mit. Das WEF hätte im Januar stattfinden sollen, wurde aber wegen der Pandemie verschoben. (sda)