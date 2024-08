Die Produktionshalle der Stadler Rail AG in Bussnang. Bild: keystone

Wirtschafts-News

Stadler-Manager kauft nach Kurstaucher Aktien im Wert von 4,7 Millionen Franken

Beim Zugbauer Stadler Rail hat ein Manager oder exekutiv tätiger Verwaltungsrat im grösseren Umfang Aktien des Unternehmens zugekauft.

Konkret erwarb die Person am Mittwoch 176'309 Aktien zum Gesamtpreis von 4,7 Millionen Franken, wie aus einer am Freitag publizierten Offenlegungsmeldung der Börse SIX hervorgeht.

Der Kauf erfolgte am Tag der Zahlenpublikation von Stadler. Die Aktien waren in der Folge recht deutlich eingebrochen. Der Kaufpreis lag am Mittwoch bei 26.69 Franken. Die letzten beiden Handelstage haben sich die Papiere wieder deutlich erholt und liegen mit fast 28 Franken fast wieder auf dem Niveau vor der Zahlenvorlage.

Um wen es sich bei dem Käufer oder der Käuferin handelt, geht aus der Meldung nicht hervor. Es handelt sich um den grössten Kauf von Insidern bei Stadler in den letzten vier Jahren. (sda/awp)