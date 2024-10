19 Entlassungen bei Westschweizer Radio und Fernsehen RTS

Das Sommerprogramm im Fernsehen wird ausgedünnt. Die Aufnahmen klassischer Musik, die Beiträge an Partner sowie die Präsenz von RTS bei kulturellen und sportlichen Veranstaltungen werden ebenfalls betroffen sein. (dab/sda)

«Die RTS muss andere Lösungen für diese Einsparungen finden», erklärte der Gewerkschaftssekretär. Weiter prangerte er an, dass die Kürzungen immer auf dem Rücken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgenommen würden, ohne dass die Führungskräfte betroffen seien.

Die Mediengewerkschaft SSM teilt diese Ansicht nicht. «Einige marginale Vorschläge wurden akzeptiert, aber das Wesentliche wurde abgelehnt», sagte Gewerkschaftssekretär Jean Burgenmeister vor den über 100 Mitarbeitenden, die sich am Donnerstagmittag beim RTS-Turm in Genf versammelt hatten. Sie demonstrierten gegen die Entlassungen und die «Zwangspensionierungen».

«Die restlichen Einsparungen werden durch Frühpensionierungen, natürliche Fluktuation und nicht wieder besetzte offene Stellen sowie durch Massnahmen ohne Auswirkungen auf das Personal erzielt», teilte RTS am Donnerstag mit. RTS hatte Mitte September angekündigt, dass das Unternehmen aufgrund von Preissteigerungen und weiter sinkenden Werbeeinnahmen 10 Millionen Franken einsparen müsse.

Das Logo von RTS in Genf.

Das Logo von RTS in Genf. Bild: keystone

Das Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS) hat seinen Sparplan 2025 fertiggestellt. Es kündigt 19 Entlassungen an. Das SRG-Unternehmen wollte ursprünglich 55 Vollzeitstellen streichen. Jetzt sind es 46.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

1,2 Millionen Menschen auf der Flucht: Ein Augenschein in Beirut

Israels Armee: Mehr als 45 Hisbollah-Kämpfer getötet +++ Lage in Palästina katastrophal

SUV-Fahrer fährt Velofahrer in Paris nach Streit tot

Der Bundesrat legte sich in den Verhandlungen mit der EU ein schönes Ei

So soll der Krieg spätestens 2025 enden: Selenskyj stellt Siegesplan vor – Kreml spottet

«Sie riefen dreimal an, damit ich die Rezension lösche» – Betterview-Kundin packt aus

Schrott statt Schnäppchen: Kommt jetzt das Temu-Verbot in Europa?

Miserable Qualität, Täuschung, mutmasslicher Mehrwertsteuerbetrug: In der EU wächst der Widerstand gegen chinesische Billighändler wie Temu oder Shein. Und auch in der Schweiz wird die Politik aktiv. Den zweifelhaften Geschäftspraktiken einen Riegel zu schieben, ist aber gar nicht so einfach.

Ein Paar Herrenschuhe für 5 Franken. Eine Smartwatch für 10 Franken. Ein Blutdruckmessgerät für nicht einmal 15 Franken. Die Kampfpreis-Angebote chinesischer Onlinehändler wie Temu oder Shein klingen oft zu gut, um wahr zu sein. Und in der Tat wird der «Mega-Deal» oft zur «Mega-Enttäuschung». Statt Schnäppchen gibt's Schrott.