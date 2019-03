Schweiz

Wirtschaft

Steuern sparen: Die Steuerparadiese der Schweiz



In welchen Gemeinden du am wenigsten Steuern zahlst – und in welchen am meisten

In vielen Kantonen muss bis Ende Monat die Steuererklärung eingereicht sein. Wie hoch die Steuerschuld am Ende ausfällt, hängt von mehreren Faktoren ab – unter anderem von der Wohngemeinde. Wir suchen die Steuerparadiese.

Je nach Wohnort könnte man in der Schweiz bis zu einem Drittel Steuern sparen. Das zeigen die Steuerdaten 2018 der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV.

Wir haben die Daten für die Gemeinden anhand von vier Beispielpersonen ausgewertet. Was bei den Berechnungen berücksichtigt wird und was nicht, findest du in der folgenden Infobox:

Datenquelle und Berechnungsart Die Daten stammen vom Steuerrechner der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV. Es wird nur die Einkommenssteuer für natürliche Personen berechnet.



Nicht berücksichtigt in den Beispielen sind:

– Verrechnungssteuer

– Vermögenssteuer

– Kopf-, Personal- und Feuerwehrsteuern

– Kirchensteuern

– Abzüge wie Pensionskassenbeiträge, Säule 3a usw.



Berücksichtigt sind:

– Abzüge für AHV-, IV- und EO-Beiträge

– ALV- und NBU-Beiträge

– Der Versicherungsabzug

– Die Berufsauslagen (Pauschalabzug)

– Beim Familienbeispiel werden zudem Zweitverdienerabzug und Kinderabzug berücksichtigt.



Zusätzliche Details zur Berechnung sind unter diesem Link beschrieben.



Für die Kantone Genf (bei alleinstehenden Personen) und Wallis (abgesehen von der Gemeinde Sion) kann der Steuerrechner keine Daten berechnen, diese Gemeinden werden daher nicht berücksichtigt.



Und jetzt bist du an der Reihe: Lohnt sich für dich ein Umzug? Finde es heraus!

Bild: KEYSTONE

Ledig, 50'000 Fr Einkommen

Wir gehen von einer Person aus, die im Jahr 50'000 Franken verdient und alleinstehend lebt. Am besten fährt sie im Kanton Zug, genauer gesagt in der Gemeinde Baar (ZG), wo gerade mal 1'870 Franken an Steuergeldern fällig sind.

Das sind die günstigsten Gemeinden in der Schweiz:

Baar (ZG): 1870 Fr Walchwil (ZG): 1894 Fr Zug (ZG): 1930 Fr Steinhausen (ZG): 1954 Fr Cham: 1966 Fr

Am meisten berappen muss eine Person in der gleichen Situation in Schelten (BE), wo mit 6'980 Franken fast das Vierfache fällig wird.

Das sind die teuersten Gemeinden in der Schweiz:

Schelten (BE): 6980 Fr Enges (NE): 6967 Fr Les Verrières (NE): 6967 Fr Sonvilier (BE): 6941 Fr Les Planchettes (NE): 6934 Fr

Ledig, 100'000 Fr Einkommen

Wir verdoppeln das Einkommen: Jetzt wird es für Alleinstehende im Kanton Schwyz interessant. 8'302 Franken beträgt die Steuerrechnung in der Gemeinde Wollerau.

Das sind die günstigsten Gemeinden in der Schweiz:

Wollerau (SZ): 8302 Fr Baar (ZG): 8385 Fr Feusisberg (SZ): 8428 Fr Freienbach (SZ): 8428 Fr Walchwil (ZG): 8487 Fr

Die letzten 30 Plätze am Ende der Rangliste gehen an Gemeinden des Kantons Neuenburg, allen voran Enges und Les Verrières mit je 21'576 Franken.

Das sind die teuersten Gemeinden in der Schweiz:

Enges (NE): 21'576 Fr Les Verrières (NE): 21'576 Fr Les Planchettes (NE): 21'478 Fr Cressier (NE): 21'381 Val-de-Travers (NE): 21'284 Fr

Ledig, 200'000 Fr Einkommen

Ledige Personen mit 200'000 Franken Jahreseinkommen profitieren in den Kantonen Schwyz und Appenzell Innerrhoden am meisten.

Das sind die günstigsten Gemeinden in der Schweiz:

Wollerau (SZ): 26'209 Fr Freienbach (SZ): 26'519 Fr Feusisberg (SZ): 26'519 Fr Rüte (AI): 27'531 Fr Appenzell (AI): 27'815 Fr

Die Verlierer sind einmal mehr die Gemeinden nördlich des Neuenburgersees: In Enges, bzw. Les Verrières zahlt man mehr als doppelt so viel wie in Wollerau.

Das sind die teuersten Gemeinden in der Schweiz:

Enges (NE): 59'760 Fr Les Verrières (NE): 59'760 Fr Les Planchettes (NE): 59'517 Fr Cressier (NE): 59'273 Fr Val-de-Travers (NE): 59'273 Fr

Verheiratet, 2 Kinder, 150'000 Fr Einkommen total

Der grösste Unterschied zeigt sich bei den Familien. Bei einer Familie mit einem Haupteinkommen von 100'000 Franken und einem Nebeneinkommen von 50'000 Franken zahlt man in Baar (ZG) nur 5'913 Franken, vier Mal weniger als in Enges (NE).

Das sind die günstigsten Gemeinden in der Schweiz:

Baar (ZG): 5913 Fr Walchwil (ZG): 5978 Fr Zug (ZG): 6076 Fr Steinhausen (ZG): 6141 Fr Cham (ZG): 6174 Fr

Das sind die teuersten Gemeinden in der Schweiz:

Enges (NE): 23'554 Fr Les Verrières (NE): 23'554 Fr Les Planchettes (NE): 23'441 Fr Cressier (NE): 23'329 Fr Val-de-Travers (NE): 23'217 Fr

So viel Vermögen besitzen die Stars!

Steuererklärung ausfüllen: Ein Leidensweg in 10 Stufen

Steuern

Abonniere unseren Newsletter