«Die persönliche Bereicherung steht im Vordergrund, nicht der einzelne Pöstler»

Was ich wirklich denke

Ein Tanker-Kapitän erzählt, wie sein Schiff zu seinem Gefängnis wurde

Das Schiff, das ich im Moment kommandiere, ist ca. 300 Meter lang und 40 Meter breit. Unsere Geschwindigkeit beträgt in der Regel zwischen 19 und 20 Knoten. So können wir über 400 Meilen an einem Tag zurücklegen – wenn das Wetter stimmt. Eine Überfahrt von Europa bis zum Golf von Mexiko schaffen wir in 10 Tagen, über den Pazifik, vom Panamakanal nach Südkorea zum Beispiel, dauert es ca. 20 Tage. Im Moment befinden wir uns gerade mitten auf dem Pazifik.

Die Crew auf solchen Booten beläuft sich …