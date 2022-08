Besser als jedes Feuerwerk: Das gestrige Abendrot in der Schweiz – die besten Bilder

Trotz des Feuerverbots am 1. August gab es ein Spektakel im Himmel – ein wunderschönes Abendrot. Die Natur bescherte die Schweiz mit einem Feuerwerk der natürlichen Art.

Basel

In Basel gab es ein farbenfrohes Wolkenspiel zu sehen.

Bern

Im Berner Oberland verschwand die Sonne hinter den Bergen und färbte den Himmel.

Schaffhausen

Auch ganz im Norden der Schweiz liess sich der Himmel nicht lumpen.

Zug

Auch am See in Zug war das Abendrot ein Spektakel.

Zürich

In Zürich brennt der Himmel am Abend des 1. Augusts.

Bonus: Regenbogen in Zürich

In Zürich war am späteren Abend am Himmel ein pinkfarbenen Regenbogen zu erblicken.

(lab)