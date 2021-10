Extinction Rebellion will Zürich lahmlegen – Verkehr teilweise blockiert

Die Gruppe Extinction Rebellion will am Montagmittag in der Zürcher Innenstadt den Verkehr lahmlegen. Erste Aktionen, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen, haben bereits am Wochenende stattgefunden.

Die Aktion von Extinction Rebellion im Livestream:

Liveticker: Extinction Rebellion legt Zürich lahm Schicke uns deinen Input 12:19 Wird das Ganze eine kurze Angelegenheit? Es scheint, als will die Polizei kurzen Prozess machen. Unbewilligte Demo wird umstellt @watson_news pic.twitter.com/yr96FsdzUK — Adrian Müller (@mueller_adrian) October 4, 2021



Oha 🙃! “Die Beeinträchtigung des Verkehrs wird nicht toleriert!”, so die @StadtpolizeiZH @watson_news pic.twitter.com/yMbaydpERc — Adrian Müller (@mueller_adrian) October 4, 2021 12:17 Und so sieht das Boot aus Jetzt werden schwere Geschütze aufgefahren 😉 @watson_news pic.twitter.com/zjA5xcvUg5 — Adrian Müller (@mueller_adrian) October 4, 2021 12:14 Polizei sucht das Gespräch Ein Polizist sucht das Gespräch mit einem Aktivisten, der in einem mitgebrachten Boot sitzt. Der Beamte fordert den Aktivisten auf, das Boot zu verlassen.



Dieser antwortet auf Englisch: «I am locked on the boat – ich bin am Boot angemacht.»



Der Polizist entgegnet: «Das glaube ich Ihnen nicht.»



Der Aktivist bleibt vorerst sitzen. 12:10 Es geht los Es geht los mit der Züri-Blockade: Eine Gruppe XR-Aktivisten verperrt den Verkehr bei der Rudolf-Brun-Brücke @watson_news pic.twitter.com/viwxWfqMyy — Adrian Müller (@mueller_adrian) October 4, 2021 Die Aktivistinnen und Aktivisten machen Ernst und blockieren den Verkehr in der Innenstadt. 11:30 Erste Aktivistinnen und Aktivisten versammelt Die Gruppe Extinction Rebellion will am Montagmittag in der Zürcher Innenstadt den Verkehr lahmlegen. Die ersten Aktivistinnen und Aktivisten haben sich im Platzspitzpark versammelt. Die Stadtpolizei ist in der Innenstadt präsent.



Trotz leichtem Regen haben sich schon vor elf Uhr beim Rondell hinter dem Landesmuseum mehrere Dutzend Personen versammelt. Gemäss Programm werden dort Neuankömmlinge begrüsst und über die bevorstehende Aktion informiert. Einige haben Klapp- und Gartenstühle dabei, Transparente sind noch nicht zu sehen.



Auf der Bahnhofstrasse betreiben die Aktivistinnen und Aktivisten zudem einen Informationsstand, an dem sie Passanten «über die Klimakrise» orientieren. Die Stadtpolizei Zürich zeigt derweil am Hauptbahnhof und in der Innenstadt Präsenz.



(sda)

Die Aktivistinnen und Aktivisten haben angekündigt, am Montag um 12 Uhr die Kreuzung Bahnhofstrasse/Uraniastrasse, die Kreuzung Sihlstrasse/Nüschelerstrasse und die Rudolf-Brun-Brücke zu blockieren. Sie wollen sich dazu mit Stühlen auf die Strasse setzen.

Die Organisation will mit zivilem Ungehorsam und in ihren Augen legalen Mitteln die Politik dazu drängen, Massnahmen im Kampf gegen den Klimawandel zu ergreifen. Mit der Blockade in Zürich, die über mehrere Tage gehen soll, wollen sie vom Bundesrat Antworten erhalten.

Erste Mitglieder der Exctinction Rebellion («Rebellion gegen das Aussterben») waren bereits am Samstag in den Kanton Zürich gekommen, viele von ihnen aus der Westschweiz.

Extinction Rebellion bei einem Sitzstreik in London, 02. September 2021. Bild: keystone

«Die-In» am Zürcher Hauptbahnhof

Am Samstag haben sie auf der Rathausbrücke mit einem Theaterstück auf die Klimakrise aufmerksam gemacht. Am Sonntag folgte - nach einem Eröffnungsfest und verschiedenen Ungehorsam-Kursen auf dem Kasernenareal - eine Kunstaktion im Zürcher Hauptbahnhof; gemäss den Organisatoren haben sich an einem «Die-In» rund 250 Personen auf den Boden gelegt und so das Aussterben der Menschen dargestellt.

Viele der Aktivistinnen und Aktivisten sind mit dem Zelt angereist. Ein Camp auf einem Bauernhof in der Pfannenstielregion war bereits am Samstagabend ausgebucht, woraufhin gemäss Informationen von Extinction Rebellion ein zweites Camp im Zürcher Limmattal eingerichtet wurde. (sda)