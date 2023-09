Kindstötung in Winterthur: Verteidiger fordert Freispruch

Der Beschuldigte schloss mit den Worten: «Es ist einfach komplett tragisch, was passiert ist». Das Urteil wird am 22. September eröffnet.

Infrage kämen auch die Mutter oder die Kita, in der das Kind drei Tage pro Woche verbracht hatte, sagte der Verteidiger am Mittwoch.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, den 20 Monate alten Sohn seiner Freundin so schlimm misshandelt zu haben, dass dieser an den Verletzungen starb. Die Attacken sollen innerhalb von rund 35 Tagen passiert sein. Die Staatsanwaltschaft fordert für den Deutschen eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren sowie eine Landesverweisung von 15 Jahren. Das Kind sei dem Beschuldigten lästig gewesen, so die Anklage.

Milchzähne am Anus, Krokodilkot und Niesen: So verhütete man früher

«Spiritueller Missbrauch» – eine Überlebende erzählt, wie sich ein Priester an ihr verging

Nun liegt der Bericht zu sexuellem Missbrauch im Umfeld der katholischen Kirche offen. Die Kirche verspricht Besserung, kündigt Massnahmen an. Eine Betroffene wagt darum wieder zu hoffen. Aber nur vorsichtig.

«Ich habe mir im Vornherein fest vorgenommen heute nicht zu weinen. Ich muss gestehen, vorher war ich nicht mehr in der Lage, die Tränen zurückzuhalten. Dafür schäme ich mich nicht. Heute werden viele Betroffene weinen.» Mit diesen Worten begann Vreni Peterer am Dienstagmorgen ihr Statement an der Medienkonferenz, an der die Universität Zürich ihre Vorstudie zu sexuellem Missbrauch im Umfeld der katholischen Kirche vorstellte.