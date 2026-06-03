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Axenstrasse ist nach Steinschlagalarm erneut gesperrt

Eine Tunnel Einfahrt im Gebiet Gumpisch bei Sisikon anlaesslich des offiziellen Baustart der neuen Axenstrasse der A-4 zwischen Brunnen und Flueelen vom 23. August 2023 in Sisikon. (KEYSTONE/Urs Fluee ...
Die Axenstrasse ist am Mittwochmorgen gesperrt. (Archivbild)Bild: keystone

Axenstrasse ist nach Steinschlagalarm erneut gesperrt

03.06.2026, 07:2103.06.2026, 07:21

Die Axenstrasse zwischen Flüelen und Sisikon UR ist in der Nacht auf Mittwoch durch das automatische Alarmsystem gesperrt worden. Die Sperrung wird ausgelöst, wenn Sensoren einen Steinschlag oder Erdrutsch feststellen.

Zum Ausmass könne man in der Nacht noch keine Angaben machen, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Uri auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Zuvor hatte der Kanton Uri die Bevölkerung über den Warndienst Alertswiss über die Sperrung informiert. Die Behörden rieten, das betroffene Gebiet zu meiden und die offiziellen Verkehrsmeldungen zu beachten.

Kürzlich war der Strassenabschnitt nach einem Steinschlagalarm bereits gesperrt. Am Montagmorgen wurde die Strasse für den Verkehr wieder freigegeben. Das Gebiet Gumpisch ist als Steinschlaggebiet bekannt und wird deswegen überwacht. (sda)

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