Die Niederschlagsprognose für 16.30 Uhr am Dienstagnachmittag. Bild: MeteoSchweiz

Am Nachmittag drohen heftige Gewitter: In diesen Regionen warnt der Bund

Am Dienstag ziehen erneut Gewitter auf. Die können teils heftig ausfallen. Der Bund warnt in mehreren Regionen, dass erhebliche Unwettergefahr möglich ist.

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Nach einer kurzen Regenpause am Montag folgen am Dienstagnachmittag neue Gewitter. Ab 14 Uhr gilt in verschiedenen Regionen der Schweiz mögliche erhebliche Gewittergefahr, wie MeteoSchweiz meldet. Betroffen sind etwa das Mittelland, die Nordwestschweiz, aber auch die Zentralschweiz, das Berner Oberland und die Ostschweiz.

Praktisch in der halben Schweiz ist erhebliche Gefahr möglich. Bild: MeteoSchweiz

Die Warnung gilt bis 21 Uhr. In dieser Zeit kann es zu Blitzeinschlägen, umstürzenden Bäumen oder abbrechenden Ästen kommen. Wegen intensiver Niederschläge können auch Strassen überflutet werden. Der Bund empfiehlt, bei Aktivitäten im Freien Schutzmöglichkeiten oder Alternativrouten einzuplanen. Gewässer und exponierte Lagen sollten gemieden werden. Auf Balkonen und Terrassen sollten zudem lose Gegenstände und Sonnenstoren gesichert werden.

MeteoSchweiz warnt auch vor möglichen Sturmböen, Hagel und kurzzeitig intensiven Niederschlägen in Gewitternähe. Für genauere Prognosen ist es noch zu früh.

Schon vor 14 Uhr kann es in manchen Regionen bereits erste Regenschauer geben, etwa in Nord- und Mittelbünden, wie MeteoSchweiz berichtet. Und auch am Mittwochvormittag sind noch einige Schauer möglich, bevor das Wetter dann allmählich von Westen her wieder auf Sonne wechselt.

Bereits am Sonntag zogen heftige Gewitter über Teile der Schweiz. Lokal kam es auch zu Hagelschauern. (vro)