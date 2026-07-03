Winterthur schliesst Hallenbad-Duschen wegen Legionellen

Im Winterthurer Hallenbad Geiselweid sind die Duschen wegen Legionellen per sofort gesperrt worden. Der Badebetrieb läuft derweil normal weiter.

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Bei einer routinemässigen Überprüfung des Warmwassers sind erhöhte Konzentrationen der Bakterien festgestellt worden, wie die Stadt Winterthur am Freitag mitteilte. Die Sperrung betrifft sowohl die Frauen- als auch die Männerduschen im Innenbereich. Die Behebung des Problems wird voraussichtlich mehrere Tage dauern. Badegäste müssen vorerst auf die kalten Aussenduschen ausweichen.

Die Duschen im Hallenbad Geiselweid werden wegen Legionellen geschlossen. Bild: imago

Für die Badegäste besteht beim Schwimmen im Becken keine Gefahr. Legionellen sind vor allem dann gesundheitsgefährdend, wenn sie über den feinen Nebel beim Duschen in die Atemwege gelangen. Das Schlucken von Wasser ist hingegen unbedenklich.

Die vorübergehende Schliessung fällt zeitlich kurz vor die ohnehin geplanten Revisionswochen des Hallenbads. Dieses bleibt ab dem kommenden Montag für rund vier Wochen wegen ordentlicher Unterhaltsarbeiten komplett geschlossen. Das Freibad Geiselweid ist davon nicht betroffen und bleibt während der Sommerwochen geöffnet. (dab/sda)