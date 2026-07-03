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Schweizer Publikumsrekord bei Basketball-WM-Qualifikation gegen Serbien

Video: watson/lucas zollinger

Schweizer Publikumsrekord bei Basketballspiel gegen serbische Nati gebrochen

03.07.2026, 13:3203.07.2026, 13:32

Am 2. Juli traf die Schweizer Basketballnationalmannschaft in der fünften Runde der WM-Qualifikation auf Serbien. 8113 Fans wohnten dem Spiel in der BCF-Arena in Fribourg bei – ein neuer Schweizer Publikumsrekord. Dies, weil auch aus der Deutschschweiz, wo Basketball im Vergleich zur Westschweiz einen kleineren Stellenwert hat, viele Personen angereist waren.

Das Spiel endete für die Schweizer Mannschaft mit einer unerfreulichen fünften Niederlage in Folge. Sie hatte dem Team vom Balkan kaum etwas entgegenzusetzen und mussten sich schlussendlich mit einem Spielstand von 73:97 geschlagen geben.

Die vielen serbischen Fans – sie hatten das Spiel wegen der grossen Diaspora zuvor scherzhaft als Heimspiel bezeichnet – hatten deshalb allen Grund zum Feiern. Wir haben euch hier die besten Szenen von Social Media zusammengeschnitten:

Video: watson/lucas zollinger

Ein grosser Publikumsmagnet dürfte der Basketballstar Nikola Jokić gewesen sein, der für das Team vom Balkan auflief. Der 2,11 Meter grosse Serbe spielt seit 2015 bei den Denver Nuggets als Center. Er gilt als einer der wertvollsten Spieler der US-Liga NBA, welche wiederum die beste Basketball-Liga der Welt ist. Dort wurde er bereits dreimal zum MVP der Regular Season gekürt. Auch im Spiel gegen die Schweiz setzte er Akzente: Er totalisierte 22 Punkte, 7 Assists und 14 Rebounds.

Serbia supporters, during the FIBA basketball World Cup 2027 European first round group C match between Switzerland and Serbia Thursday, July 2, 2025 at the BCF Arena in Fribourg, Switzerland. (KEYSTO ...
Jokić wird hier als «GOAT», also «Greatest Of All Time», bezeichnet.Bild: keystone

WM wird ohne die Schweiz stattfinden

Für die Schweizer Equipe, die ohne NBA-Söldner angetreten ist, ist die WM-Teilnahme nach dieser Niederlage vom Tisch. Die Qualifikation ist nicht gelungen. Schon vor dem Spiel war klar gewesen, dass die Schweiz die Vierergruppe selbst mit Siegen gegen Serbien und am Montag gegen die Türkei nur auf Platz 4 abschliessen würde. Ein Sprung unter die besten drei Teams der Gruppe und damit eine Teilnahme an der WM war nicht mehr möglich. (lzo)

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