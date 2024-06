Lehrerin zeigt Klasse wegen Youtube-Videos an – und will, dass Gemeinde Anwalt bezahlt

Arzt wehrt sich in St. Gallen gegen Vorwurf der fahrlässigen Tötung

Der amerikanische Präsident Joe Biden lässt sich an der Ukraine-Konferenz in der Schweiz von der Vizepräsidentin vertreten. Dies gab das Weisse Haus am Montag bekannt.

Das Rätselraten über eine Teilnahme von Joe Biden an der Ukraine-Konferenz hat ein Ende. Am Montag gab das Weisse Haus bekannt, dass seine Stellvertreterin Kamala Harris die amerikanische Delegation auf dem Bürgenstock anführen werde. Zusammen mit Jake Sullivan, dem präsidialen Sicherheitsberater, werde sie Bemühungen der Ukraine für einen «gerechten und dauerhaften Frieden» unterstützen, heisst es in der Mitteilung.