Mutmasslich verwendete das Studio Nagellacke mit verbotenen Inhaltsstoffen. (Symbolbild) Bild: Zentrale

Verbotene Produkte in Winterthurer Nagelstudio sichergestellt

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Die Kantonspolizei Zürich hat am Dienstagmorgen in einem Nagelstudio in Winterthur ZH eine grosse Menge verbotener Produkte sichergestellt. Eine 39-jährige Schweizerin wird verdächtigt, unerlaubte medizinische und kosmetische Behandlungen durchgeführt zu haben.

Die Kantonspolizei Zürich führte zusammen mit dem Amt für Wirtschaft eine Gewerbekontrolle in einem Nagelstudio am Unteren Graben durch, wie sie am Mittwoch mitteilte. Dabei stellten sie zunächst Nagellacke mit einem verbotenen Inhaltsstoff fest.

Bei einer weiteren Durchsuchung im Keller stiessen die Polizistinnen und Polizisten auf zahlreiche Medikamente, Medizinprodukte und medizinisches Verbrauchsmaterial. Sichergestellt wurden über 100 Spritzen, mehrere hundert Spritzennadeln, Botox-Präparate, über 100 Hyaluron-Produkte sowie rund 2800 Nagellacke.

Zudem stellten die Beamten zwei Lasergeräte sicher. Es besteht der Verdacht, dass die 39-jährige Schweizerin medizinische und kosmetische Behandlungen ohne die dafür erforderlichen Voraussetzungen durchgeführt habe, hiess es weiter.

Für weitere Abklärungen wurde die Kantonale Heilmittelkontrolle beigezogen. Die Frau muss sich wegen verschiedener Widerhandlungen gegen die Gesundheits- und Heilmittelgesetzgebung vor der Staatsanwaltschaft verantworten. (sda)