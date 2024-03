Stadt Zürich kauft Bauprojekt in Witikon für über 200 Millionen

In den 370 Wohnungen sollen die Mindestbelegungsvorschriften der Stadt gelten. In Witikon entsteht damit Wohnraum für 700 Menschen. Mit dem Bau dieser Wohnungen leiste die Stadt einen wichtigen Beitrag zum Ziel, den Anteil gemeinnütziger Wohnungen bis 2050 auf einen Drittel zu heben, schreibt der Stadtrat dazu.

Der See Bled in Slowenien mit der berühmten Insel.

Der See Bled in Slowenien mit der berühmten Insel.

Milliarden für AHV und Armee reissen Loch in Bundeskasse – was die Parteien dagegen tun

Wieder ein mysteriöser Todesfall eines Schweizer Diplomaten mit Verbindungen zum Iran

Vor drei Jahren fiel eine Schweizer Diplomatin aus dem 17. Stock eines Hotels in Teheran. Jetzt wurde der für den Iran zuständige Schweizer Militärattaché tot in seiner Dienstwohnung in Pakistan aufgefunden. Was ist da nur los?

Es geschah am 11. Juni 2023. In einem Hotelzimmer in Teheran wurde ein Schweizer Verteidigungsattaché aufgefunden. Der Diplomat aus dem Verteidigungsdepartement hatte gemäss Informationen von CH Media erhebliche Verletzungen am Kopf erlitten, an beiden Knien sowie im Brust- und Bauchbereich.