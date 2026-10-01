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Zürich will für 1 Million Franken Obdachlosen-Fussball-WM austragen

Zürich will für 1 Million Franken Obdachlosen-Fussball-WM austragen

01.10.2026, 15:1301.10.2026, 15:13
Die Nationalmannschaft der Schweiz am Homeless World Cup 2023 in Sacramento
Die Schweizer Nationalmannschaft am Homeless World Cup 2023 in Sacramento.Bild: David Hess

Der Zürcher Regierungsrat will den Homeless World Cup 2028 in den Kanton Zürich holen. Dafür bewilligte er eine Million Franken. Damit ist die Finanzierung der Bewerbung gesichert.

Das Geld stammt aus dem Gemeinnützigen Fonds, früher Lotteriefonds genannt. Dies teilte der Regierungsrat am Donnerstag mit. Die Zürcher Stadtregierung sagte bereits 1,8 Millionen Franken zu.

Der Verein, der das Fussballturnier austrägt, rechnet mit rund 500 obdachlosen Sportlerinnen und Sportlern aus 50 Ländern sowie mehreren Tausend Zuschauerinnen und Zuschauern. Neben den Spielen sind Kulturveranstaltungen sowie eine Eröffnungs- und Schlussfeier vorgesehen.

Mit dem Kantonsbeitrag ist die geforderte Finanzierung durch die öffentliche Hand gesichert. Dies war die Bedingung der veranstaltenden Stiftung in Edinburgh für die Vergabe des Anlasses. (sda)

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