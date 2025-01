SRF-Journalistin bewirbt sich als Security – wenig später steht sie im Asylzentrum

Vorschriften für Sicherheitsfirmen

Die Standards sind in den Kantonen unterschiedlich: Zug, Nidwalden oder Schwyz haben keine gesetzlichen Vorschriften. Aargau, Basel-Stadt, Bern oder Zürich haben in kantonalen Gesetzen gewisse Vorgaben festgehalten. Etwa in Zürich müssen Sicherheitsangestellte ein sauberes Strafregister vorweisen können und eine Ausbildung erhalten. Die Westschweizer Kantone besitzen gemeinsame Standards. Ein Gesamtarbeitsvertrag für Unternehmen mit zehn oder mehr Angestellten legt strengere Regeln fest. Momentan ist im Parlament eine Motion hängig, die Sicherheitsfirmen national regulieren will.