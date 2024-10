Mann verletzt mehrere Kinder am Berninaplatz in Zürich

Weitere Angaben – etwa zu Art und Schwere der Verletzungen der Kinder und über den tatverdächtigen Mann – liegen noch nicht vor. die Stadtpolizei kündigte weitere Informationen «zu einem späteren Zeitpunkt» an. Für Angehörige richtete sie eine Hotline ein.

Die teilweise schwer bewaffneten Einsatzkräfte sperrten das Gebiet in der Folge grossräumig ab. Über dem Gebiet drehte eine grosse Polizeidrohne ihre Runden. Die Stadtpolizei bestätigte zunächst nur, dass ein Polizeieinsatz im Gang sei, ohne weitere Informationen abzugeben.

Die Polizei war kurz nach 12 Uhr über ein Gewaltdelikt an der Berninastrasse in Zürich Oerlikon informiert worden. Sie rückte sofort mit einem Grossaufgebot aus.

Am Dienstagmittag hat ein Mann in Zürich mehrere Kinder angegriffen und drei davon verletzt. Dies meldet die Stadtpolizei Zürich.

Ein Mann verletzte am Berninaplatz mehrere Kinder.

Ein Mann verletzte am Berninaplatz mehrere Kinder.

Mann verletzt drei Kinder am Berninaplatz

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Grosser Polizeieinsatz am Zürcher Berninaplatz

Ein Mann verletzte am Berninaplatz mehrere Kinder.

Ein Mann verletzte am Berninaplatz mehrere Kinder.

Mann verletzt drei Kinder am Berninaplatz

Mann verletzt drei Kinder am Berninaplatz

Fast 30 Prozent: Radikal rechte FPÖ wird erstmals stärkste Partei in Österreich

FPÖ gewinnt in Österreich: Europas Rechte jubelt, der Rest warnt

30 Verletzte: Mann mit Machete legt in Deutschland Brände und rammt Läden mit Transporter

Die Spur zu Tadej Pogacars 50 Millionen Franken Vermögen führt in die Schweiz

Neues Zürcher Kispi im Gebäude von Herzog & de Meuron eingeweiht

Zürich hat ein neues Kinderspital: Nach sechsjähriger Bauzeit ist am Dienstag das neue Kinderspital (Kispi) in Zürich-Lengg eingeweiht worden. Die Türen öffnet der über 760 Millionen Franken teure Bau der Basler Stararchitekten Herzog & de Meuron am 2. November.