Polizeirapport

47-Jährige in Münchwilen TG tot aufgefunden

Eine 47-Jährige ist am Donnerstag in einem Einfamilienhaus in Münchwilen TG tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Zwei Männer wurden festgenommen, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte. Ein 53-jähriger Schweizer blieb in Haft, der andere Mann wurde am Freitagabend wieder entlassen. Alle drei Personen kannten sich, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage sagte.

Die Meldung ging gegen 16 Uhr bei der Polizei ein, die Frau wurde tot auf dem Boden aufgefunden. Die genaue Todesursache sei noch unklar, hiess es weiter. Weitere Auskünfte zu den Umständen des Todesfalls erteilte die Kantonspolizei Thurgau nicht. (sda)