Zürich: Nach Messerattacke auf Kinder – Täter bleibt in U-Haft

Verdächtiger von Angriff auf Hortkinder weiter in U-Haft

Der Tatort am vergangenen Mittwoch nachdem die Einsatzkräfte eingetroffen waren. Bild: KEYSTONE

Der mutmassliche Angreifer auf drei Kinder eines Kinderhorts in Zürich Oerlikon sitzt weiterhin in Untersuchungshaft. Der 23-jährige chinesische Staatsangehörige hatte am vergangenen Mittwoch drei fünfjährige Knaben mit einem Messer verletzt, einen davon schwer. Die Kinder sind ausser Lebensgefahr.

Die Oberstaatsanwaltschaft bestätigte die anhaltende Untersuchungshaft des Beschuldigten am Dienstagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Weitere Angaben könne sie wegen des laufenden Verfahrens nicht machen.

Der Beschuldigte griff am Mittwochmittag in Zürich Oerlikon Kinder an, die auf dem Weg vom Kindergarten in einen Kinderhort zur Nachmittagsbetreuung waren. Die Hortmitarbeiterin konnte ihn zusammen mit einem Passanten überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der mutmassliche Täter weilt als Student in der Schweiz.

Gemäss früheren Angaben der Staatsanwaltschaft ist er geständig. Sein Motiv blieb unklar. (sda)