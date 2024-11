Kritiker eines Atom-Endlagers fordern Volksabstimmung

«Ein Entscheid von einer Million Jahren Tragweite gehört vors Volk»: Mit diesem Slogan hat am Freitag vor den Medien in Bern eine Gruppe die nationale Diskussion über ein atomares Endlager neu lanciert. Ein derart komplexes Geschäft müsse dem obligatorischen Referendum unterstellt werden, hält das Komitee fest. Dann wäre neben dem Volks- auch das Ständemehr notwendig.

Seit September 2022 ist bekannt, dass das Atommüll-Endlager in der Zürcher Gemeinde Stadel gebohrt werden soll, genauer im Haberstal. Ab 2029 werden Bundesrat und Parlament über das Tiefenlager entscheiden. Der Baustart ist für 2045 vorgesehen.

Im Haberstal in der Gemeinde Stadel ZH soll das Atommüll-Endlager gebaut werden.

Im Haberstal in der Gemeinde Stadel ZH soll das Atommüll-Endlager gebaut werden. Bild: keystone

